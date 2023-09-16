Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Bafa Gölü'nde Devriye Faaliyeti Gerçekleştirdi

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Timi, Aydın'ın Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda emniyet ve asayiş ile kıyı seyri ve kontrolünü sağlamak, göçmen kaçakçılığı ve orman yangınlarını önlemek amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından Aydın ili sınırları içerisinde bulunan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda emniyet ve asayiş ile kıyı seyri ve kontrolünü sağlamak, göçmen kaçakçılığı ve orman yangınlarını önlemek amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri Bafa Gölü Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Söke ilçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından Ege bölgesinin en büyük gölü olan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda emniyet ve asayiş ile kıyı seyri ve kontrolünü sağlamak, göçmen kaçakçılığı ve orman yangınlarını önlemek amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Vatandaşlara bilgilendirme yapan jandarma ekipleri ilgili konularda uyarlarda bulundu. - AYDIN