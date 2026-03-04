Haberler

Aydın'da sağanak sonrası su altında kalan tarım arazileri flamingolara yaşam alanı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak sonrası tarım arazileri su altında kalırken, bu durum flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna yaşam alanı sağladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri flamingolara yaşam alanı oldu.

İlçede etkili olan yağışlar sonrası Büyük Menderes ve Sarıçay nehirleri taştı. Taşkın nedeniyle kırsal Kalcık Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı.

Büyük bir bölümü su altında kalan tarım arazileri, başta flamingolar olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yaptığı inceleme sonrasında yazılı açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, taşkınların yalnızca bir afet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Sürücü, şunları kaydetti:

"Kalcık'ın arkasındaki sular altında kalan tarlalar, yüzlerce flamingoya ev sahipliği yaparak adeta bir kuş cennetine dönüşmektedir. Sular çekildiğinde tarlalar, kuşların beslenmesine imkan sağlayan zengin besin kaynaklarıyla dolmakta, azmaklarda ve tarlalarda kalan sucul canlılar hem kuşlar için önemli bir besin zinciri oluşturmakta hem de yöre insanına doğal bir destek sunmaktadır."

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz

İran'la ilgili en kötü senaryoya ABD'den endişeleri artıracak açıklama
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor

Bu görüntüsünü unutun! Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
Sürgündeki Kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

Ülkenin en şaşaalı dönemini yaşadı! Sürgündeki Kraliçe ilk kez konuştu