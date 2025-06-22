Söke'de Ziraat Alanında Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele
Aydın'ın Söke ilçesinde Bağarası Mahallesi'nde çıkan ziraat alanı yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopter ve 5 uçak hava desteği sağlıyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bağarası Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına havadan 5 helikopter ve 5 uçak da destek veriyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel