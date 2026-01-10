Haberler

Yerel İnternet Sitesi Sahibine Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde yerel bir internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna, tartıştığı Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde bir yerel internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna'nın, tartıştığı Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya tarafından tabancayla bacağından vurulduğu ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna'yı bacağından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren Tuna'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaya, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaya'nın emniyetteki işlemleri sürerken; olaya ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kaya'nın Tuna'nın bacağına tabancayla ateş ettiği, ardından yere düşen Tuna'yı tekmelediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
