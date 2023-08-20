Söke'de yavru kediyi emziren köpek yürekleri ısıttı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Tuzburgazı Mahallesi'nde kedi yavrusuna süt annelik yapan köpek görenleri hayrete düşürüyor.

Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Mutlu Akıllı'nın sosyal medyada yayınladığı görüntüler oldukça ilgi uyandırdı.

Dünya üzerinde günümüzde insanlar arasında anlaşmazlıklar ve hoşgörüsüzlük artarken, birbiriyle düşman olarak bilinen kedi ve köpeğin yakın ilişkisini yansıtan görüntüler yürekleri ısıttı. Gün içinde de evin bahçesinde bir birinden ayrılmadıkları öğrenilen kedi ve köpek, dünyada güzel şeyler de oluyor dedirtiyor. Terier cinsi anne köpek, sakince yavru kediyi emzirirken; sevimli iliki Tuzburgazı Mahallesi'nin ilgi odağı haline geldi.