Uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı, şüpheliler adliyede

Uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı, şüpheliler adliyede
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ve tarihi eserler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Söke'de uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 180 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 60 sentetik hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 bong aparatı, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 93 tabanca fişeği, 55 bin TL nakit para ile birlikte 10 tarihi para, 19 sikke, 13 tarihi obje, 1 tarihi yüzük ve Bizans dönemine ait 1 tarihi obje ele geçirildi. Ayrıca suçta kullanıldığı belirtilen 6 cep telefonuna da el konuldu. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca söz konusu adreslerdeki 4 kişi hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a Türkçe mesaj! Sözleri dikkat çekti
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
İfadesinde 'Boğuştuk' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt

"Boğuştuk" diyerek yırtmaya çalışan katil zanlısını yalanlayan kayıt
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha