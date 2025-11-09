Söke'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Faruk Ateş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Faruk Ateş (42), evinin önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel