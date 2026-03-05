Haberler

Aydın'da otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

F.S. idaresindeki 59 FN 258 plakalı otomobil, Söke- Aydın kara yolu Argavlı mevkisinde kavşaktan çıktığı sırada, A.A. yönetimindeki 09 JF 025 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, otomobil refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüleri ile her iki araçta da yolcu olarak bulunanlar dahil 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez





