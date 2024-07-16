Söke'de Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.A'nın kullandığı bir otomobil ile Halil Karadeniz'in yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada Halil Karadeniz hayatını kaybederken, H.A gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
H.A'nın kullandığı 64 EE 334 plakalı otomobil, Söke-Didim karayolunda Halil Karadeniz yönetimindeki 78 SU 146 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Halil Karadeniz, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
H.A gözaltına alındı.