Aydın'da duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken bir duvara çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 09 ADK 644 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Mağazalar mevkisinde yol kenarında bir akaryakıt istasyonunun reklam panosunun yer aldığı beton duvara çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan M.K, Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kazanın sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
