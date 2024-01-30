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Söke'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu direk devrildi ve otomobil ağır hasar aldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Söke- Kuşadası kara yolu Granta rampası mevkisinde M.V.Ş'nin kullandığı 09 AFM 648 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

Çarpma sonucu direk devrildi, ağır hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kuşadası Aydın Trafik Kazaları Güncel Haberler

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