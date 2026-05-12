Söke'de Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Ticaret Odası, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Söke Belediyesi ve liselerin işbirliğinde 3. Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ara eleman eksikliğinin giderilmesi ve istihdama katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinlikte konuşan Söke Kaymakamı Ali Akça bu tür organizasyonların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar ise göreve geldikleri günden itibaren eğitime destek vermeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Kariyer Günleri'nin üçüncüsünü düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Sakalar, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından stantlar gezildi. Stantlarda işverenler ile öğrenciler bir araya geldi.

Etkinliğe Söke Belediye Başkan Vekili Şeref Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz ve ilgililer katıldı.