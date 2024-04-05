Söke'de Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Söke ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Koca Camisi'nde öğle namazının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif için Sökeliler yoğunluk oluşturdu.

Söke Din Görevlileri Derneği Başkanı Hafız Keramettin Temiz'in tekbir ve salavat getirerek ziyarete açtığı Sakal-ı Şerif'i görenler ellerini semaya açıp dua etti.

Sakal-ı Şerif ile ilgili bilgi veren Temiz, "Bu mübarek Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıyoruz. Yarın ikindi namazına kadar ziyarete açık olacak. Rabbim ziyaretlerini kabul eylesin." dedi.