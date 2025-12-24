Haberler

Aydın'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aydın'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, ruhsatsız tabanca, av tüfekleri ve esrar maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda seri numarasız tabanca ve ruhsatsız av tüfekleri ile esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, aldıkları ihbar sonucu ilçeye bağlı kırsal Ağaçlı ve Çeltikçi Mahallelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 1 seri numarasız tabanca, 250 tabanca mermisi, 7 ruhsatsız av tüfeği, 980 av tüfeği fişeği, 9 bıçak, kubar esrar maddesi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, S.K. ve D.K. isimli iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Görüntüler korkunç! Camiyi kana buladılar
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmaya çalıştı

Kaldırıma yatıp çığlık attı, yardım girişimleri nafile kaldı