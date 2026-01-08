Haberler

Aydın'da hafif ticari aracın iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde bir hafif ticari aracın iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari aracın iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.K'nin kullandığı 09 AOT 924 plakalı hafif ticari araç, sanayi sitesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaporta ve boya işi yapan bir iş yerine girdi.

Kazada iş yerindeki E.İ, A.D. ve S.İ. yaralandı.

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
