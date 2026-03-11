Haberler

Aydın'da 18 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlerle ilgili bir baskın düzenleyerek 18 yabancı uyruklu göçmeni ve onları kaçak yolla yurt dışına geçirmeye çalışan 4 şahsı gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü Tuzburgazı mevkisinde şüpheli bir grubun olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığı yapan yabancı uyruklu 18 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenen S.M, M.Ş, A.A. ve Y.M. gözaltına alındı.

Olay yerindeki kamyonet ve lastik bota da el konuldu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
