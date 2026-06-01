Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın zanlısı kadının eşi E.A. ise firari durumda.
Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığının, Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A'nın (25) otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen kadının eşi E.A'nın yakınlarının adresine polis ekiplerince operasyon yapıldı.
Operasyonda aralarında E.A'nın babası V.A'nın da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Firari durumdaki E.A'yı arama çalışması ise sürüyor.
Olay
Söke Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda sürücü Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A. (25) hayatını kaybetmişti.