Haberler

Cinayet şüphelisi olarak aranan eş, olay sonrası video çekip yakınlarına göndermiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin ve 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, şüpheli Erkan Aslan ise aranıyor.

5 GÖZALTI

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) öldürülmesine ilişkin şüpheli Erkan Aslan (29), polis tarafından aranıyor. Cinayetle ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y.(31), Yener Y. (38), M.M.(17), B.A.(18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden M.M., ve B.A., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti

Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti! Yakınlarına göndermiş
Bursa'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Bayram ziyaretine gittiği yerde en yakınını defalarca bıçakladı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 7 isimle birden yollar ayrıldı
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı