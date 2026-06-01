Cinayet şüphelisi olarak aranan eş, olay sonrası video çekip yakınlarına göndermiş

5 GÖZALTI

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) öldürülmesine ilişkin şüpheli Erkan Aslan (29), polis tarafından aranıyor. Cinayetle ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y.(31), Yener Y. (38), M.M.(17), B.A.(18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden M.M., ve B.A., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı