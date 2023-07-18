Söke Belediyesi Güllübahçe Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Başlattı

Söke Belediyesi, Güllübahçe Mahallesi'nde detaylı temizlik çalışması başlattı. Söke merkez ve çevre mahallelerde eş zamanlı sürdürülen temizlik harekatında Güllübahçe Mahallesi'nde de çalışma başlatıldı.

Güllübahçe'nin sembolü güllerin bakımlarının tamamlanmasının ardından mahalle genelinde kuru ot temizlikleri, ağaçların budanması çalışmaları da yapılıyor. Söke Belediyesi ekiplerinin adeta seferber edildiği çalışmalardan Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam ise oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen, Mahalle Muhtarı Yusuf Çam ile bir araya gelen Söke Belediyesi Danışmanı Yağız Pullukçu; Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın selamlarını iletti. Muhtar Yusuf Çam'dan mahallenin talep ve sorunları dinlendi.

Son dönemde özellikle Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışmanın hizmetlere yansıdığını gözlemlediklerini ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Muhtar Yusuf Çam; ilettikleri sorunlara anında çözüm üretme çabası içinde olan Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan'a teşekkür etti.

Son dönemde mahallede yaşanan su kesintisi gündeme gelirken, konunun ASKİ'ye iletildiği, çalışmanın hızla sürdürüldüğü ve en kısa sürede çözümleneceği ifade edildi. Muhtar Yusuf Çam, sıkıntının giderilmesi için özveri ile çalışan Büyükşehir ekiplerine de teşekkür etti. - AYDIN