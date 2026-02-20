Haberler

Söke'de öğrencilere yönelik "IBAN dolandırıcılığı" uyarısı

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, lise öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme yaparak, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Başsavcı Yaşar Özkan, öğrencilerin banka hesap bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları gerektiğini belirtti.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından lise öğrencilerine yönelik, hesap ve IBAN bilgilerinin menfaat karşılığında kullanılması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca ilçedeki özel bir okulda düzenlenen konferansta, cumhuriyet savcıları Kemal Önsöz ve Dursun Ordukaya, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile bilişim suçlarına ilişkin sunumlar yaptı.

Penelde, özellikle sosyal medya ve çeşitli dijital platformlar üzerinden gençlere ulaşan kişi ya da suç örgütlerinin, "kolay para kazanma", "hesap kiralama" ve "IBAN karşılığı komisyon" gibi vaatlerle öğrencileri hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, gençlerin bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde özellikle lise ve üniversite çağındaki öğrencilerin banka hesaplarının suç örgütleri tarafından kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir. Kolay para kazanma vaadiyle yapılan bu tekliflere kesinlikle itibar edilmemelidir. Bir başkasına ait paranın kişinin hesabına gelmesi ve başka bir hesaba aktarılması, dolandırıcılık ve benzeri suçlara iştirak anlamına gelebilir. Gençlerimizin ve ailelerinin bu konuda son derece dikkatli olması gerekmektedir. Hiçbir öğrencimiz IBAN bilgisini ya da banka hesabını üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır."

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
