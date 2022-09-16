Henüz 19 yaşındaydı! Yolda yürürken kurşuna dizilen genç hayatını kaybetti
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Adana'da sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Atakan Gündüz hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı
Adana'da 19 yaşındaki Atakan Gündüz, sokakta yürürken yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Gündüz'ün göğsüne isabet etti. Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevre esnaf, giysilerini çıkarıp Atakan Gündüz'ün yarasına tampon yaptı. Gündüz, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel