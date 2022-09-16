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Henüz 19 yaşındaydı! Yolda yürürken kurşuna dizilen genç hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Adana'da sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Atakan Gündüz hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

Adana'da 19 yaşındaki Atakan Gündüz, sokakta yürürken yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Gündüz'ün göğsüne isabet etti. Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Henüz 19 yaşındaydı! Yolda yürürken kurşuna dizilen genç hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevre esnaf, giysilerini çıkarıp Atakan Gündüz'ün yarasına tampon yaptı. Gündüz, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Henüz 19 yaşındaydı! Yolda yürürken kurşuna dizilen genç hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyhan 3. Sayfa Güncel Haberler

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