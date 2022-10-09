Sokakta bıçaklandı, sığındığı iş yerinde öldü (2) Güncel Haberler KAYINBİRADERİ BIÇAKLAMIŞKonya'da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanıp, sığındığı iş yerinde yaşamını yitiren Süleyman Durmuş'u (48), kayınbiraderi Ramazan D.'nin (34) öldürdüğü ortaya çıktı. KAYINBİRADERİ BIÇAKLAMIŞ Konya'da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanıp, sığındığı iş yerinde yaşamını yitiren Süleyman Durmuş'u (48), kayınbiraderi Ramazan D.'nin (34) öldürdüğü ortaya çıktı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan D.'nin ilk ifadesinde, aralarında alacak nedeniyle tartışma çıktığı, bu nedenle eniştesini bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Süleyman Durmuş Konya Güncel Haberler

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