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‘Sokaklar Güvende’ operasyonundaki 53 şüpheliden 21’i adliyede

‘Sokaklar Güvende’ operasyonundaki 53 şüpheliden 21’i adliyede
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SAMSUN ve Hatay’da, ‘Sokaklar Güvende’ operasyonları kapsamında gözaltına alınan 53 şüpheliden 21’i adliyeye sevk edildi.

SAMSUN ve Hatay'da, 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 53 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında 14 Eylül'de çalışma yaptı. Ekipler, Samsun merkezli, Atakum, Canik, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Vezirköprü, Salıpazarı ilçeleri ve Hatay'da 'Uyuşturucu ticareti', 'Tefecilik', 'Yasa dışı bahis', 'Çalışma ve ulaşım hürriyetinin engellenmesi', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', 'Suçluyu kayırma', 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütlerini övme', 'Silahlı paylaşımda bulunma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız tabanca, 280 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 7 yasaklı bıçak, çok sayıda çek, senet, sözleşme ve tahsilata ilişkin not, 39,41 gram sentetik kannabinoid, 25 gram metamfetamin, 1,67 gram kokain, 15 sentetik hap, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı değerlendirilen 50 mililitre likit amonyak, 7 mililitre likit sentetik kannabinoid, 3,67 gram skunk, 7 uyuşturucu kullanım aparatı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise şubelerdeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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