Sokak satıcısı soruşturmasında 4 ilde 24 şüpheli için gözaltı kararı verildi

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Sokak satıcılarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ildeki 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu veya uyarıcı madde satan sokak satıcılarına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Malatya'da bulunan 24 şüpheliye yönelik yakalama, gözaltına alma, adreslerinde arama ve suç delillerine el koyma talimatı verildi.

Kaynak: AA