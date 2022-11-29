Sokak röportajına katılan adamın anlattıkları olay oldu: Cinsel ilişki vaadiyle 400 TL paramı aldılar

Sokaktaki bir ekonomi röportajına katılan adamın anlattıkları olay yarattı. Soruyu yanıtlamak yerine başına gelen başka bir durumu anlatan adam, "Birlikte olalım diye 400 TL istediler, saat 6'da gel dediler ama kimse yok" dedi. Adam, kadınlardan şikayetçi olacağını söyledi.

Zaman zaman gündem olan sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Eminönü Meydanı'nda sokak röportajı yapan bir genç, müsait durumda gördüğü vatandaşa ekonomiyle ilgili soru sormak istedi.

CEVAP VERMEK YERİNE BAŞKA BİR OLAYI ANLATTI

Ancak videodaki adam, gencin sorusuna yanıt vermek yerine başına gelen başka bir durumu anlattı. Adamın söyledikleri ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"İLİŞKİYE GİRECEĞİZ DEDİLER, 400 TL PARAMI ALDILAR"

Eminönü'nde ilişki vaadi ile kandırıldığını belirten adam, "Birlikte olalım diye 400 TL istediler, saat 6'da gel dediler ama kimse yok" dedi. Sözlerine daha sonra ise kadınlardan şikayetçi olacağı detayını ekledi.