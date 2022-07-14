Sokak röportajına damga vuran kadın! Sözlerine sinirlendiği gencin yakasına yapıştı
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Sokak röportajı sırasında bir gencin hükümeti eleştirmesine sinirlenen yaşlı teyze, kısa süreli gerginlik yaşanmasına neden oldu. Kameralar önünde bir anda gencin yakasına yapışan kadına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.
2023 seçimleriyle ilgili İstanbul Esenler'de vatandaşlara mikrofon uzatan bir YouTube kanalının röportajı sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
"KARA PARTİYE Mİ VERELİM?"
Hükümeti ve AK Parti'yi eleştiren bir genci, sakince dinleyen teyze bir anda röportajın ortasına daldı. Genç adamın söylediklerine sinirlenen yaşlı kadın, gencin yakasına yapışarak "Ak Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?" dedi.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Genç adam neye uğradığını şaşırırken, çevredekiler yaşlı kadına müdahale etmek istedi. Çevredekilerin müdahalesine izin vermeyen yaşlı teyze, diğer vatandaşlara da tepki gösterdi.