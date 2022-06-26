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Sokak ortasında görülen 2 yılan tedirgin etti

İhlas Haber Ajansı - Tunay Özdemir - Güncel
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Sokak ortasında görülen 2 yılan tedirgin etti Tekirdağ'da yaz mevsiminin gelmesiyle ortaya çıkmaya başlayan yılanlar, vatandaşları tedirgin etti.

Sokak ortasında görülen 2 yılan tedirgin etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yaz mevsiminin gelmesiyle ortaya çıkmaya başlayan yılanlar, vatandaşları tedirgin etti.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde Alkaya sahili olarak bilinen bölgede ortaya çıkan iki yılan, vatandaşları tedirgin etti. Boyları iki metreyi bulan yılanlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde sahil alanında bulunan bahçe duvarına tırmanmaya çalışan yılanlar başarılı olamayınca, duvarın kenarından sürünerek uzaklaştığı görünüyor. Görüntüleri kayda alan vatandaşlar, "Bu tarafa doğru bakıyor. Gidecek yerleri yok hayvanların. Ne yapsınlar eskiden topraktı kaçıyor gidiyordu, şimdi beton. Nereye kaçacak? Bir daha muhtemelen gelmez buraya" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Tunay Özdemir - Güncel

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