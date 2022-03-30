Kan donduran haber! Sokak ortasında tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla öldürdü

KOCAELİ (DHA) - İzmit'te saat 18.00 sıralarında Erenler Mahallesi Kamer Sokakta iddiaya göre A.P. ile eşi H.P. arasında evde çıkan tartışma sokağa taştı. P. çifti, oturdukları apartmanın önünde tartışmayı sürdürürken bu sırada H.P., evden çıkarken yanına aldığı öğrenilen ekmek bıçağı ile eşine saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

A.P.'nin yardım çağrıları üzerine apartman sakinleri olay yerine gelirken, şüpheli H.P ise olay yerinden uzaklaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan A.P., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 YAŞINDAKİ KIZIYLA BİRLİKTE KAÇTI

Polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada cinayet şüphelisi H.P.'nin ise 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtığı belirlendi. Çiftin geçen hafta mahalleye taşındıkları, sık sık da tartıştıkları öğrenildi. Polis, H.P.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.