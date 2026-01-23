Haberler

Köpeklerin saldırısından kaçarken düştü, kolu kırıldı

Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu düşen Yasin Arslantaş, kolunu kırdı ve hastaneye kaldırıldı. Hayatında maddi ve manevi zorluklar yaşayan Arslantaş, olayla ilgili tüm detayları paylaştı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken düşen Yasin Arslantaş'ın (35), kolu kırıldı. Arslantaş, hastanede ameliyat edilip, tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Olay, geçen 29 Aralık'ta Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Arslantaş, sabah işe gitmek için çıktığı evinin önünde 9 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Arslantaş, üzerine gelen köpekleri görünce kaçmaya başladı. Arslantaş, peşinden koşup bacaklarından ısırmaya çalışan köpeklerden kurtulup yol kenarında park halindeki kamyonetin kasasına çıktı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen Arslantaş, yaralandı. 112 Acil Servis'i arayarak yardım isteyen Arslantaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağ kolunda bilek kısmında parçalı kırık oluşan Arslantaş, ameliyat edilip, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Köpeklerin saldırması ve Arslantaş'ın koşarak kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

'KÖPEKLER SALDIRGAN ŞEKİLDE KOŞTU'

Kolu askıda olan ve kontrolleri süren Arslantaş, "Sabah işe gitmek için evden çıktığım sırada arkamdan 9 köpek geldi. Köpekler saldırgandı. Aracın hemen yanında pikap vardı. Köpekler saldırgan şekilde koştu peşimden, kaydım, düştüm. Doktorlar, bilekteki kemiğin parçalı kırık olması nedeniyle tam iyileşmenin zor olduğunu belirtti. Yanı sıra his ve hareket kaybı yaşanabileceği ifade ettiler. Yaklaşık 3-3,5 saat süren ameliyatın ardından 2 ay kadar fizik tedavi görmem gerektiği söylendi" dedi.

Arslantaş, köpeklerin bölgede daha önce de dolaştığını ancak bu denli saldırgan olmadıklarını belirterek, "Bu kez kaçamadım. Köpekler peşimden saldırgan şekilde koştu. Düştüm, kaydım. Maddi ve manevi olarak büyük zarar gördük. Çalışamıyorum, işsiz kaldım. Olayın ardından ambulans çağırdım. Beyaz Masa'yı aradım. Beni ilçe belediyesine yönlendirdiler. Fakat ekiplere ulaşamadım. Cevapsız kalınca CİMER'e başvurdum. Yaklaşık 20 gün sonra bana ulaştılar. Köpeklerin toplanıldığını belirttiler. Fakat sokaklarda hala köpekler dolaşıyor. 7 yaşındaki kızımı güvenlik endişesi nedeniyle okul servisine yazdırmak zorunda kaldık. Çocuğum psikolojik olarak etkilendi. Ben de köpekleri gördükçe yolumu değiştiriyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
