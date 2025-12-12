Manisa'da sahiplendiği köpekleri sokağa bırakan kişiye 172 bin lira ceza

Manisa'da barınaktan sahiplendiği iki köpeği sokağa bıraktığı belirlenen kişiye 172 bin lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre Hayvan Bakımevi'nden 25 Kasım'da sahiplenilen iki köpeğin sokağa terk edildiğini belirledi.

Bu kapsamda hayvanları sahiplenen E.Ş'ye 172 bin 710 lira idari para cezası uygulandı, açlık ve bakımsızlığa maruz bırakılan köpekler bakımevine alındı.