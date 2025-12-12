Manisa'da sahiplendiği köpekleri sokağa bırakan kişiye 172 bin lira ceza

Haberler

Manisa'da barınaktan sahiplendiği iki köpeği sokağa bırakan E.Ş'ye 172.710 TL idari para cezası kesildi. Hayvanlar bakım evine alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre Hayvan Bakımevi'nden 25 Kasım'da sahiplenilen iki köpeğin sokağa terk edildiğini belirledi.

Bu kapsamda hayvanları sahiplenen E.Ş'ye 172 bin 710 lira idari para cezası uygulandı, açlık ve bakımsızlığa maruz bırakılan köpekler bakımevine alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
