Sokak Köpeği Saldırısına Uğrayan İşçiyi Arkadaşı Kurtardı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir pamuk fabrikasında sokak köpeği saldırısına uğrayan Medeni Al'ı, iş arkadaşı İbrahim Akgöl kurtardı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Medeni Al'ı (33), iş arkadaşı İbrahim Akgöl'ün kurtardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Haziran'da Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir pamuk fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Medeni Al, avluya çıktığı sırada başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Al, kaçamayacağını anlayınca sakin davranmaya çalışarak çevresinden yardım istedi. Medeni Al sağ baldır ve bileğinden yaralanırken, durumu gören iş arkadaşı İbrahim Akgöl eliyle köpeği kaldırarak uzaklaştırdı. Hastaneye götürülen Al, tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan olay, fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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