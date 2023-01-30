SOKAK KÖPEĞİ, ÖLEN KÖPEĞİN BAŞINDA 1 HAFTA BEKLEDİ Güncel Haberler Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İsmail Fatih Eren, otomobil çarpması sonucu ölen erkek köpeğin başında beklediğini fark ettiği dişi köpeği, 1 hafta boyunca evden getirdiği ekmekle besledi. Bayramiç ilçesine bağlı Çiftlik köyü mevkiinde 23 Ocak'ta otomobil çarpması sonucu bir erkek köpek öldü. Yol kenarında, erkek köpeğin öldüğünü gören dişi köpek 1 hafta boyunca yanından ayrılmadı. İlçede elektrik tamiratı yapan İsmail Fatih Eren, ölen köpeğin yanında bekleyen sokak köpeğini fark etti. Eren, evden getirdiği ekmekle erkek köpeğin başında bekleyen dişi köpeği besledi. Dişi köpeğin erkek köpeğin başında 1 haftadır beklediğini söyleyen Eren, Muhtemelen sisli bir havada otomobil çarptı. Köyde elektrik işini yapmaya giderken, ölen köpek ile başında bekleyen diğer köpeği gördüm. Geri dönerken tekrar aynı yerdeydiler. Daha sonra evden ekmek alıp geldim. 1 hafta boyunca ekmekle besledim dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fatih Eren Bayramiç Güncel Haberler

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