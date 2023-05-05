Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı! Önce çocuğu ısırdı, sonra bir başka köpeği boğdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başıboş sokak köpeği, bir çocuğu ısırarak yaraladıktan sonra bahçede bağlı olan köpeği boğdu. Kanlar içerisinde kalan köpek, ekipler tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Taşlıtepe Sokak'ta oynayan çocuğa saldırarak yaralayan başıboş sokak köpeği, ardından müstakil evin bahçesinde bağlı bulunan köpeğe saldırdı.

AĞACA BAĞLADILAR

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırgan köpeği ağaca bağladı.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen Melikgazi Belediyesi ekipleri de uyuşturucu iğneyle köpeği uyuttu. Saldırgan köpek daha sonra barınağa götürüldü. Yaşadıkları dehşeti anlatan çocuklar, köpeğin önce çocuğa, ardından da diğer köpeğe saldırdığını söylediler.