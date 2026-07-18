Korneası hasarlı sokak kedisine 'lens' takıldı

SİVAS'ta sokakta gözünden rahatsız halde bulunan ve 'calicivirüs' enfeksiyonuna bağlı ciddi bir kornea hasarı oluştuğu tespit edilen 'Perde' isimli 2,5 aylık tekir cinsi kedinin her iki gözüne bandaj lens uygulaması yapıldı.

Sokakta gözünden rahatsız halde bulunan 2,5 aylık tekir cinsi kedi, hayvansever Nafiz Erdal tarafından sahiplenilerek veterinere götürüldü. Erdal'ın 'Perde' ismini verdiği kedinin veteriner muayenesinde, gözünde sokak kedilerinde sıkça rastlanan 'calicivirüs' enfeksiyonuna bağlı ciddi bir kornea hasarı (ülser) oluştuğu tespit edildi. Veteriner Hekim İbrahim Özmen, korneadaki iyileşmeyi desteklemek, gözü dış etkenlerden korumak ve ağrıyı azaltmak amacıyla Perde'nin her iki gözüne de bandaj lens uygulaması yaptı.

'LENSİN ÖZELLİĞİ KORNEAYI KORUYOR OLMASI'

Kedinin tedavisine ilişkin bilgi veren Veteriner Hekim İbrahim Özmen, "Göz kapağı, korneada herhangi bir hasar olmadığı zaman gözü gayet güzel koruyan bir organ. Fakat kornea üstünde bir hasar oluştuğunda, göz kapağı her inip kalktığında korneadaki o hasarı daha da büyütebiliyor. Ayrıca ışık hassasiyeti de ağrıya sebep oluyor. Bu yüzden korneasında hasar olan hayvanlarda göz kapağını birbirine dikiyoruz ya da oraya bir kapatma işlemi uyguluyoruz. Fakat son dönemlerde dünyada birkaç yıldır, Türkiye'de de birkaç aydır bunun yerine bandaj lensler uygulanmaya başlandı. Biz de bunu uygulayan öncü kliniklerden biriyiz. Hasarlı korneanın üzerine lensi yerleştiriyoruz. Bu işlem anesteziyle ya da anestezisiz de yapılabiliyor. Bizim hastamız 2,5 aylık olduğu için anestezi riskini almak istemedik. Buradaki bandaj lensin özelliği hem korneayı koruyor hem de kullandığımız ilaçları yüzeyde tutma özelliği taşıyor. Böylelikle ilaçlardan aldığımız verimi de artırabiliyoruz" dedi.

'YAPILAN LENS İŞLEMİ BAŞARILI GÖRÜNÜYOR'

Kediyi bulup sahiplenen Nafiz Erdal ise "Yaklaşık 2,5 ay önce mahallede beslediğimiz hamile bir kedimiz vardı. Daha sonra doğum yaptığını öğrendik. Baktığımda yavruların gözlerinde enfeksiyon vardı. Önce damla uyguladık ama büyüdükçe kedileri tutamadık. Sonrasında Veteriner Hekim İbrahim Özmen'e danıştık. Bize lens konusunda fikir verdi. Yavru kedilerden yakalayabildiğim bir tanesini alıp getirdik. Tedavisi yapıldı ve yapılan lens işlemi başarılı görünüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı