Sokak Hayvanlarına Ötanazi Yolunu Açan Kanun Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor

(TBMM)- Sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan kanun teklifinin görüşmelerine bugün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ediliyor. Hayvan hakları savunucuları komisyon salonuna alınmadı. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin salona alınmadığı için Meclis koridorunda toplantıyı takip ettiği televizyon kaldırılırken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün kaldığı yerden devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılan görüşmelere hayvan hakları savunucuları alınmadı. Komisyon toplantı salonuna giden koridorda görevliler yoğun güvenlik önlemi aldı, koridordaki televizyon kaldırıldı.

Kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 17 Temmuz'da başlanmıştı. Yoğun kavga ve tartışmaların yaşandığı komisyon 22 saat sürmüş teklifin 3 maddesi kabul edilmişti. Komisyonda hayvan hakları savunucuları içeri alınmazken kanun teklifini Meclis koridorlarında protesto etmişti. Komisyona çocukları köpek şiddetine uğrayan aileler de katılmış tepkilerini dile getirmişti.