Söğütlü'de Kur'an kursları ve anaokulları yıl sonu programı düzenlendi Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursları ve anaokulları yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi. Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursları ve anaokulları yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi. Söğütlü Spor Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci ve veliler katıldı. Kaymakam Gün, yaptığı konuşmada, açılan 12 kursta 200 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, programa katılanlara teşekkür etti. Öğrencileri kutlayan Başkan Özten de emeklerinden dolayı hocalara teşekkür etti. Programda öğrenciler tarafından dualar okundu, ilahiler seslendirildi. AA / Samet Ulu - Güncel Koray Oktay Özten Hisarcık Sakarya Söğütlü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Söğütlü'de Kur'an kursları ve anaokulları yıl sonu programı düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.