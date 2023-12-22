Söğütlü'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kaymakam Cevat Gün, Kızılay otobüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kampanyaya geniş katılımın olduğunu belirten Gün, vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte Kaymakam Cevat Gün, Kızılay otobüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra kan bağışında bulunan Gün, kampanyaya, kurum müdürlerinden, memurlardan, muhtarlardan vatandaşlara kadar çok geniş katılımın olduğunu söyledi.
Kanın acil değil, her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gün, vatandaşların kan bağışı yapmalarını istedi.
Türk Kızılay çalışanlarını da tebrik eden Gün, düzenli kan bağışında bulunanlara belgelerini takdim etti.