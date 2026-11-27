TARIM ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin Milli Park Müdürü'nün görevden alındığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken, soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir. Diğer yandan, yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirilmiş, ayıların yaşam sahasının farklı noktalarına 23'ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş, termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir" denildi.

'KORUMAYA ALMA İHTİYACI DEĞERLENDİRİLECEK'

Yavruların hareketleri ve konumlarının düzenli şekilde izlendiği aktarılan açıklamada, "Bununla birlikte; yavruların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine erişip erişmedikleri ve destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları, kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri ve barınakta koruma altına alınmalarına gerek bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilecek ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilecektir" ifadelerine yer verildi. Bakanlığın sanal medya paylaşımında ayrıca yavru ayıların termal kamera ve fotokapana yansıyan görüntülerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı