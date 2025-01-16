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Soğuksu Milli Parkı'nda Sisle Muhteşem Manzaralar

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı, sisle kaplandığı anlarda muhteşem görüntüler sundu. Yürüyüş ve piknik yapmak için tercih edilen bu doğal alandaki manzaralar dron ile görüntülendi.

Sisin içindeki Soğuksu Milli Parkı'ndan muhteşem görüntüler

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile bilinen Soğuksu Milli Parkı'nda muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın önde gelen gezi alanlarından Kızılcahamam İlçesi'ndeki Soğuksu Milli Parkı, sisle birlikte muhteşem görüntüler yaşandı. Ankaralıların yürüyüş ve piknik için tercih ettiği Soğuksu Milli Parkı'ndaki çam ormanın üzerine çöken sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Ortaya çıkan muhteşem görüntüler dron ile görüntülendi.

Soğuksu Milli Parkı'nda Sisle Muhteşem Manzaralar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER MELİH DEMİRBAŞ - Güncel
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