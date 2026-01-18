Haberler

Sıcak suyu gökyüzüne fırlattı, yanarak yaralandı

Sıcak suyu gökyüzüne fırlattı, yanarak yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta esnaf Raşit Yıldırım, soğuk havayı test etmek için sıcak suyu gökyüzüne fırlattı ancak üzerine sıcak su dökülmesi sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Yıldırım hastanede tedavi edildi.

SİVAS'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf Raşit Yıldırım, gökyüzüne fırlattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaralandı.

Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı test etmek için sıcak suyu gökyüzüne doğru fırlatarak donduğunu göstermek istedi. Bu sırada üzerine sıcak su dökülen Yıldırım, yaralandı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Yıldırım'ın yandığı an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyleyen ve talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Yıldırım, "Sıcak su ile test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne atmak isterken dengemi toparlayamadım ve su vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu. Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli