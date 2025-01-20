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Soğuk Havada Kedi ve Köpeğin Sımsıcak Anları

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Amasya'nın Taşova ilçesinde soğuk havada birbirine sarılmış kedi ve köpek, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu sevimli anlar, izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Kedi ve köpeğin görüntüsü soğuk havada yürekleri ısıttı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde soğuk havada birbirine sokulan kedi ve köpeğin görüntüsü yürekleri ısıttı.

Üşüdükleri için birbirlerine sarılıp uyuyan kedi ve köpeğin bir banka ATM'sinin önünde altlarına konulan paspasların üstündeki anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hava sıcaklığının 2 dereceyi gösterdiği sabah erken saatlerde yürüyüş yaparken karşılaştığı yürekleri ısıtan anları değerlendiren Gökhan Torun, "Bu minik canlara denk geldim. Her ne kadar düşman gibi görünseler de bunların yan yana olması benim içimi öyle bir ısıttı ki, ben havanın soğukluğunu hissedemedim" dedi.

Sevimli dostlarını sütle besleyen Torun, "Şunları gördükçe mutlu oluyoruz. Lütfen sokak hayvanlarımıza, canlarımıza sahip çıkalım" diye konuştu.

Soğuk Havada Kedi ve Köpeğin Sımsıcak Anları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Güncel
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