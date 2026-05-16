Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümünün geleneksel öğrenci töreni düzenlendi

Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümünde düzenlenen geleneksel öğrenci töreninde Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, öğrencileri 'toplumlar arasında köprü kuran kültür elçileri' olarak nitelendirdi. Törende Türk, Azerbaycan ve Kazak kültürlerini yansıtan şiirler, danslar ve tiyatro gösterileri sunuldu.

Sofya Üniversitesi "Aziz Kliment Ohridski" Klasik ve Modern Filoloji Fakültesi bünyesindeki Türkoloji ve Altayistik Bölümünün geleneksel öğrenci töreni düzenlendi.

Öğrencilerin başarılarını teşvik amacıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçiliklerinden yetkililer, Türkoloji Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı.

Etkinlik kapsamında Türk, Azerbaycan ve Kazakistan kültürlerini temsil eden şairlerin eserleri okunurken, üniversite öğrencileri ile amatör gruplar tarafından dans gösterileri ve kısa tiyatro performansları sahnelendi.

Programda konuşan Büyükelçi Uyanık, 2025-2026 akademik yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri ve onlara rehberlik eden öğretim görevlilerini tebrik etti.

Türkiye ile Bulgaristan'ın ortak tarih, kültür ve güçlü insani bağlara sahip iki dost ülke olduğunu vurgulayan Uyanık, kültürlerin ve geleneklerin daha iyi tanınmasının toplumları birbirine yakınlaştırdığını ifade etti.

Uyanık, bugün kültürler arası etkileşimin, farklılıkların aşılması ve ülkeler arasındaki yakınlaşmanın güçlenmesi açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, Türkoloji öğrencilerini "toplumlar arasında köprü kuran kültür elçileri" olarak gördüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
