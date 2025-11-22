Haberler

Sofya'da Geleneksel Noel Pazarı Açıldı

Sofya'da Geleneksel Noel Pazarı Açıldı
Güncelleme:
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Ulusal Kültür Sarayı önünde kurulan geleneksel Noel pazarında hediyelik eşya, yerel lezzetler ve eğlenceli aktiviteler ziyaretçileri bekliyor. 35 yerel üreticinin katıldığı pazarda baklava, en çok ilgi gören ürünlerden biri oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da geleneksel Noel pazarı kuruldu.

Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı (NDK) önünde kurulan Noel pazarında, hediyelik eşya, lezzetli yemek ve içeceklerin yer aldığı stantlar kuruldu.

Müzik dinletisi ve gösterilerin yapıldığı pazarda, bu yıl buz pisti, dönme dolap ve Noel otobüsü ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında, 35 yerel üretici ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünlerden biri baklava oldu.

Noel pazarı, 28 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
