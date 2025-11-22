Sofya'da Geleneksel Noel Pazarı Açıldı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da geleneksel Noel pazarı kuruldu.

Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı (NDK) önünde kurulan Noel pazarında, hediyelik eşya, lezzetli yemek ve içeceklerin yer aldığı stantlar kuruldu.

Müzik dinletisi ve gösterilerin yapıldığı pazarda, bu yıl buz pisti, dönme dolap ve Noel otobüsü ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında, 35 yerel üretici ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünlerden biri baklava oldu.

Noel pazarı, 28 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.