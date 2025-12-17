Haberler

"Sofralar Sergisi-Yaratıcılık Konferansı" İstanbul'da başladı

'Sofralar Sergisi-Yaratıcılık Konferansı' İstanbul'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KM Events tarafından düzenlenen 'Doğanın Işıltıları' temalı Sofralar Sergisi-Yaratıcılık Konferansı, İstanbul'da tasarım dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek 36 ülkeden profesyonelleri ağırlıyor. Etkinlik, Türkiye'nin yaratıcı potansiyelini sergilemeyi hedefliyor.

KM Events tarafından bu yıl "Doğanın Işıltıları" temasıyla hayata geçirilen "Sofralar Sergisi-Yaratıcılık Konferansı", İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

Tasarım sektörünün uluslararası temsilcilerini bir araya getiren etkinlik kapsamında Michael Jordan, Jennifer Lopez, Meghan Trainor, The Kardashians ve Madonna gibi önemli isimler için davetler düzenlemiş isimler İstanbul'da bir araya geldi.

Katılımcılar arasında tasarımcı Sharon Sacks, dünya çapında düğün organizasyonları ile tanınan Fabrice Orlando, marka danışmanı Antonio Paraiso, iş stratejisti Elizabeth Solaru yer aldı.

Programda bu yıl alanında uzman 36 ülkeden isimler yer alıyor

Etkinliğin açılış töreninde konuşan KM Events'in ve Sofralar Sergisi - Yaratıcılık Konferansı'nın kurucusu Meltem Tepeler, programın bu yıl dördüncü edisyonunu düzenlediklerini belirterek, etkinliğin başlangıcından itibaren dört kat büyüdüğünü söyledi.

Bu sene programda 36 ülkeden profesyonelleri ağırladıklarına işaret eden Tepeler, dünyaca ünlü dokuz tasarımcının sergilerinin yer aldığını aktardı.

Tepeler, "Bu büyülü etkinlik, Türkiye'yi birçok medeniyetin anası olarak göstermeyi ve dolayısıyla yaratıcılık, tasarım ve misafirperverlik konusunda lider bir destinasyon olarak konumlandırmayı hedeflemektedir." dedi.

Sofralar Sergisi'nin bir sonraki programının 11-12 Nisan 2026'da Londra'da düzenleneceğini duyuran Tepeler, desteklerinden dolayı Türk Hava Yolları, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, İstanbul Ticaret Odası ve resmi medya sponsoru Maison Française Türkiye'ye teşekkür etti.

"2025 Tasarımı" ödülleri verildi

Açılış töreninin ardından gerçekleştirilen ödül töreninde 2025 sergisine katkıda bulunan katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Törende Jamie Aston, Erica Jones, Andrea Guimaraes, Simone Tostes, Diana Sandovan, Nefianto Setiono ve Elizabeth Solaru, "2025 Tasarımı" ödülünü aldı.

Ayrıca Nadya Duran, Thomas de Bruyne ve Pascal Mutel'e de takdir plaketleri verildi. Tören, 2025 edisyonu kapsamında masterclass sertifikaları alan öğrenciler ile son buldu.

Program, B2B görüşmeleri, masterclasslar ve tematik gecelerle 19 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Milyonların beklediği açıklama, Meclis kürsüsünden geldi
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, İsviçreli on numara Alexis Antunes'i transfer etti

İmzayı attı! Göztepe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Göztepe, İsviçreli on numara Alexis Antunes'i transfer etti

İmzayı attı! Göztepe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı

Trabzonspor'a kendi sahasında şok skor
title