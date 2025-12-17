'Sofralar Sergisi-Yaratıcılık Konferansı' İstanbul'da başladı

KM Events tarafından bu yıl "Doğanın Işıltıları" temasıyla hayata geçirilen "Sofralar Sergisi-Yaratıcılık Konferansı", İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

Tasarım sektörünün uluslararası temsilcilerini bir araya getiren etkinlik kapsamında Michael Jordan, Jennifer Lopez, Meghan Trainor, The Kardashians ve Madonna gibi önemli isimler için davetler düzenlemiş isimler İstanbul'da bir araya geldi.

Katılımcılar arasında tasarımcı Sharon Sacks, dünya çapında düğün organizasyonları ile tanınan Fabrice Orlando, marka danışmanı Antonio Paraiso, iş stratejisti Elizabeth Solaru yer aldı.

Programda bu yıl alanında uzman 36 ülkeden isimler yer alıyor

Etkinliğin açılış töreninde konuşan KM Events'in ve Sofralar Sergisi - Yaratıcılık Konferansı'nın kurucusu Meltem Tepeler, programın bu yıl dördüncü edisyonunu düzenlediklerini belirterek, etkinliğin başlangıcından itibaren dört kat büyüdüğünü söyledi.

Bu sene programda 36 ülkeden profesyonelleri ağırladıklarına işaret eden Tepeler, dünyaca ünlü dokuz tasarımcının sergilerinin yer aldığını aktardı.

Tepeler, "Bu büyülü etkinlik, Türkiye'yi birçok medeniyetin anası olarak göstermeyi ve dolayısıyla yaratıcılık, tasarım ve misafirperverlik konusunda lider bir destinasyon olarak konumlandırmayı hedeflemektedir." dedi.

Sofralar Sergisi'nin bir sonraki programının 11-12 Nisan 2026'da Londra'da düzenleneceğini duyuran Tepeler, desteklerinden dolayı Türk Hava Yolları, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, İstanbul Ticaret Odası ve resmi medya sponsoru Maison Française Türkiye'ye teşekkür etti.

"2025 Tasarımı" ödülleri verildi

Açılış töreninin ardından gerçekleştirilen ödül töreninde 2025 sergisine katkıda bulunan katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Törende Jamie Aston, Erica Jones, Andrea Guimaraes, Simone Tostes, Diana Sandovan, Nefianto Setiono ve Elizabeth Solaru, "2025 Tasarımı" ödülünü aldı.

Ayrıca Nadya Duran, Thomas de Bruyne ve Pascal Mutel'e de takdir plaketleri verildi. Tören, 2025 edisyonu kapsamında masterclass sertifikaları alan öğrenciler ile son buldu.

Program, B2B görüşmeleri, masterclasslar ve tematik gecelerle 19 Aralık'a kadar devam edecek.