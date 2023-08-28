Soen, İstanbul'da Atlantis Live konseri verecek

İsveçli progresif metal grubu Soen, Atlantis Live turnesi kapsamında 3 Eylül'de İstanbul'da konser verecek. Grup üyelerine yaylılar ve geri vokaller eşlik edecek.

İsveçli progresif metal grubu Soen 'Atlantis Live' Avrupa turnesi kapsamında 3 Eylül'de İstanbul'da konser verecek.

Soen, Imperial European Tour'un başarısının ardından Atlantis Live ile 2023'te özel konserlere imza atacak. Bu turnede grup üyelerine yaylılar ve geri vokaller eşlik ediyor. Soen, Zorlu PSM sahnesinde 3 Eylül 2023 akşamı hayranlarıyla buluşacak.

Atlantis, Soen'in en popüler 13 şarkısını orkestra eşliğinde yeniden yorumladığı özel bir albüm. 10 Aralık 2021'de Martin Lopez (davul, perküsyon), Joel Ekelöf (vokal), Lars Enok Ahlund (ritim gitar, piyano), Cody Lee Ford (lead gitar), Oleksii "Zlatoyar" Kobel (bas gitar) ve 8 kişilik orkestra Antagonist, Monarch, Jinn gibi şarkıları daha önce duyulmamış formlara soktu. Slipknot'tan Snuff ise Atlantis'in tek cover parçası. - İSTANBUL