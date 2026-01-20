Haberler

Denizli'de sobayı tinerle yakmaya çalışırken yaralanan işçi hastanede öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobayı tinerle yakmaya çalışırken ağır yaralanan 24 yaşındaki işçi Yiğit Can Okatan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir makine fabrikasında gerçekleşti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobayı tinerle yakmaya çalışırken ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 13 Ocak'ta Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir makine fabrikasında çalışan Yiğit Can Okatan'ın (24), sobayı yakmak isterken tinerin alev alması sonucu vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluştu.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Okatan, bugün tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Okatan'ın cenazesinin Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
