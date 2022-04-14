SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE VE KIZI, DEFNEDİLDİ

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - KONYA'da sobadan sızan karbonmonaksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Havva Kayalı (68) ve kızı Burçin Şahin'in (42) cenazeleri defnedildi. Olay, dün Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16491'inci sokakta meydana geldi. Hasan Kayalı, eşi Havva Kayalı ve kızları Burçin Şahin, sahur yemeğini yedikten sonra ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Konya merkezde yaşayan akrabaları gün içinde aileye ulaşamayınca mahalle muhtarına haber verdi. Eve giden muhtar, kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler eve girdiğinden Havva Kayalı ve kızı Burçin Şahin'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Kayalı da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Kayalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Havva Kayalı ve kızı Burçin Şahin'in cenazeleri bugün öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi. Burçin Şahin'in eşi inşaat işçisi Yaşar Şahin'in çalışmak için Mersin'e gitmesi nedeniyle birkaç gündür ailesinin yanında kaldığı belirtildi. Kayalı çiftinin ise yaklaşık 2 ay önce yine sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.