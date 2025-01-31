Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı, Karı Kocayı Hayatından Etti
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 87 yaşındaki Ali Koru ve 66 yaşındaki eşi Fatma Koru yaşamını yitirdi. Yakınlarının haber alamadığı çiftin cenazesi Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.
Selimağa Mahallesi'nde yaşayan Ali Koru (87) ve Fatma Koru (66) çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Koru çiftini yerde hareketsiz halde buldu.
Yapılan incelemelerde karı kocanın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Ali ve Fatma Koru çiftinin cenazeleri incelemelerin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.