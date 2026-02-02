Haberler

Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh Bağcı ve kızı Nisa Bağcı hayatını kaybetti. Annesi ve diğer kızı hastanede tedavi altına alındı.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİLENDİLER

Olay, Hassa ilçesinde 4 kişilik Bağcı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Aileden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde adrese sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde bir süre önce eşini kaybeden Nuh Bağcı ile kızları Nisa ve Esra ile annesi Emine Bağcı'nın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerin kontrolünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh ve Nisa Bağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emine ve Esra Bağcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Bağcı'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Baba ve kızının cenazeleri morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
