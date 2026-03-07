Haberler

Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki anne ve 56 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti.

Paşapınar Mahallesi'nde yaşayan E.A. (90) ile kızı L.Y'den (56) haber alamayan yakınları, anne ve kızın evine gitti.

Pencereyi açarak eve giren yakınları, anne ile kızının hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, E.A. ve kızı L.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ile kızının cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok